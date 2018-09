В ОЗХО заявили, что добились уничтожения 97% задекларированного химического оружия в мире

ТАСС, 18 сентября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) добилась унитожения около 97% задекларированного химического оружия в мире. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Presse Service (APS), заявил во вторник в столице Алжира генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес в ходе пресс- конференции с алжирским министром иностранных дел Абделькадером Месахелем.

"ОЗХО удалось добиться уничтожения около 97% задекларированного химического оружия в мире", - отметил Ариас Гонсалес. "Перед организацией в настоящее время стоит большой вызов - гарантировать, чтобы не произошло нового наращивания химического оружия; контролировать производство химических веществ в мире с тем, чтобы гарантировать их использование в мирных целях и не допустить их попадания в руки террористических группировок", - подчеркнул он.

"В нашей повседневной жизни мы окружены химическими веществами, и потому еще одной целью ОЗХО является обеспечение того, чтобы эти вещества использовались во благо общества, а их свойства - удобряющие, дезинсекционные, очистительные - не имели бы негативного воздействия на здоровье и окружающую среду", - сказал Ариас Гонсалес.

Гендиректор ОЗХО также отметил "стабилизирующую роль Алжира в североафриканском регионе и тот пример, который подает страна остальному миру". Месахель со своей стороны заверил Ариаса Гонсалеса в готовности Алжира "полностью и всесторонне сотрудничать с ОЗХО".

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) официально начала свою деятельность 27 апреля 1997 года. Она призвана обеспечить практическое претворение положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения (подписана 13 января 1993 года в Париже и вступила в силу 29 апреля 1997 года). Штаб-квартира находится в Гааге.

Фернандо Ариас Гонсалес приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОЗХО 25 июля 2018 года.