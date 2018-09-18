Трамп поставил под сомнение готовность Китая содействовать денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение готовность Китая содействовать денуклеаризации Корейского полуострова. С таким заявлением он выступил во вторник во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
"Мы не предпринимали никаких действий в отношении Китая [в сфере торговли], потому что мы хотели, чтобы Китай занялся Северной Кореей. Они действительно нам помогали, и я надеюсь, что они продолжают помогать, хотя это вызывает у меня вопросы", - сказал он.
Ранее Трамп также заявлял, что Китай перестал помогать процессу денуклеаризации Корейского полуострова на фоне имеющихся разногласий с Соединенными Штатами по торговле.
В понедельник президент США объявил о введении 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.
В опубликованном во вторник вечером сообщении министерства коммерции КНР сообщается, что из-за решения правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, отмечается в коммюнике, китайские власти будут вынуждены пойти на ответные меры после повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайской продукции.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.