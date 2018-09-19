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Ким Чен Ын: совместная декларация Пхеньяна и Сеула откроет новую эпоху мира на полуострове

Также северокорейский лидер заявил о намерении вскоре посетить Республику Корея
Лидер КНДР Ким Чен Ын Korea Broadcasting System via AP
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Подписанная КНДР и Республикой Корея на высшем уровне Пхеньянская совместная декларация откроет новую эпоху на Корейском полуострове. С таким заявлением выступил на совместной пресс-конференции по итогам межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

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"Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира", - подчеркнул лидер КНДР. Он отметил, что провел со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином "очень содержательные" переговоры. Ким Чен Ын также сказал, что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
Межкорейский саммит
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