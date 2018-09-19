Лидеры КНДР и Южной Кореи поднимутся на священную гору Пэктусан

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидеры КНДР и Республики Корея посетят в четверг священную для корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре в Сеуле в среду официальный представитель южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Стратовулкан Пэктусан ("Гора с белой вершиной") на крайнем севере КНДР является самой высокой точкой Корейского полуострова и священным местом для граждан страны. Там, согласно официальной северокорейской историографии, располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном. Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром. В апреле 2015 года Ким Чен Ын совершил восхождение на вершину Пэктусана.

В последний раз вулкан извергался в 1903 году.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.