В Польше заявили, что появление в стране военных США изменит геополитический образ Европы

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Создание в Польше американской военной базы значительно повлияло бы на геополитический образ Европы. Такое мнение высказал в среду Польскому агентству печати заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский.
Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории.
"Новая американская база, включающая некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы", - сказал Шатковский. По его словам, такой объект "имел бы не только политико-стратегическое влияние в плане перспективы долгосрочного сдерживания, но и чисто военное, так как повысил бы потенциал действующей армии и возможности принятия нового подкрепления".
"Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство, и это окажет значительное влияние на ощущение безопасности, а также на экономические аспекты, что значимо для Польши, США и всей НАТО", - добавил представитель оборонного ведомства.
Касаясь финансирования создания базы, Шатковский отметил, что республике это вполне по силам. "На американской стороне были бы расходы на размещенные в Польше войска вместе с оснащением", - уточнил он.