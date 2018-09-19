Трамп заявил, что у него "нет генпрокурора", и раскритиковал Сешнса

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его администрации нет генерального прокурора, которым в США также является министр юстиции. Таким образом, глава государства в очередной раз обрушился с критикой на Джеффа Сешнса, который занимает эту должность.

"У меня нет генерального прокурора, это очень печально", - сказал Трамп в интервью газете The Hill, опубликованном в среду. При этом Трамп пояснил, что в настоящее время он раздосадован не только тем, что в результате бездействия Сешнса был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование по поводу приписываемых России попыток вмешательства в выборы, но и другими аспектами работы министра. "Я недоволен тем, что происходит на границе, я недоволен множеством вещей, не только этим [расследованием Мюллера]", - посетовал президент.

"Мне грустно, потому что Джефф Сешнс сам в свое время обратился ко мне. Он был первым сенатором, выступившим в мою поддержку", - сказал Трамп. Он также признался, что Сешнс, на его взгляд, слабо себя показал еще во время слушаний в Конгрессе, посвященных его номинации на занимаемую должность.

Ранее Трамп неоднократно выражал критику в адрес министра юстиции и в конце августа выразил сожаление по поводу того, что Сешнс так и не взял вверенное ему ведомство под контроль. Президент дал понять, что из-за действий Сешнса минюст фактически оказался под влиянием сторонников Демократической партии, следствием чего стало проведение расследования предполагаемого сговора штаба избирательной кампании Трампа с российскими властями в 2016 году.

Спецпрокурор Мюллер в мае прошлого года приступил к расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.