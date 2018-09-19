Госдеп: США хотят санкциями против Ирана внести вклад в мир на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты своими санкциями против Ирана хотят не нанести урон различным компаниям страны и зарубежным предприятиям, работающим с Тегераном, а внести вклад в достижение мира на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил в четверг Брайн Хук, возглавляющий специальную группу по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана, во время семинара в Гудзоновском институте.

"Наш санкционный режим [против Тегерана] - независимо от того, идет ли речь о нефти, энергетике, банковском секторе, всей прибыли, которая поступает центробанку Ирана и другим банкам страны, - направлен на то, чтобы отрезать режим [правительство страны] от денег, которые ему требуются для финансирования своей ядерной и ракетной программ, терроризма, кибератак, агрессии в море, репрессий своих собственных граждан. Вот в чем цель наших санкций", - сказал он.

"Речь идет не о наказании компаний, они [санкции] разработаны для достижения целей национальной безопасности, чтобы мы могли внести вклад в мир на Ближнем Востоке", - утверждал Хук.

Госсекретарь Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.