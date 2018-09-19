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Меркель в беседе с Путиным приветствовала усилия по деэскалации в Идлибе

Канцлер ФРГ и президент РФ обсудили обстановку в Сирии после договоренностей с Эрдоганом о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовала усилия РФ и Турции по предотвращению эскалации в Идлибе. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"На первом плане была обстановка в Сирии и ситуация на востоке Украины. В контексте Сирии речь шла об обстановке после договоренностей президента Путина и президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана от 17.09.2018 о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба. Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и по защите гражданского населения. В контексте Украины обе стороны подчеркнули необходимость быстрой и полноценной реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении Зайберта.

На состоявшихся в понедельник переговорах в Сочи президенты России и Турции договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссия
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