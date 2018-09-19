Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год особый режим, введенный 23 сентября 2001 года и направленный на борьбу с терроризмом в связи с сохраняющейся террористической угрозой. Копию соответствующего письма главы государства, адресованного Конгрессу, в среду распространила пресс-служба Белого дома.

В тексте отмечается, что "кризис, вызванный крупными терактами", совершенными 11 сентября 2001 года, так и не был разрешен, он все еще "создает необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов". "В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения", - говорится в письме.

Речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем - младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием терроризма, в том числе арестовывать активы тех, кто совершил или может с высокой долей вероятности совершить теракт. Эти меры также могут распространяться и на тех, кто оказывает поддержку экстремистам.