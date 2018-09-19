В Госдепартаменте приняли главу украинских раскольников Филарета

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Настоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обсудил в Госдепартаменте, где он находится с визитом, вопрос автокефалии на Украине. Об этом сообщила в среду пресс-служба УПЦ КП.

Филарет "провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой обсудили вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, вероисповедания <...>, а также значение для национальной безопасности страны признание Вселенским православием независимой единой поместной православной церкви", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, Филарет также встречался с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Настоятель УПЦ КП, в частности, заявил во время встреч в США о твердой уверенности в том, что Украина в ближайшее время получит томос об автокефалии УПЦ, о чем свидетельствуют формальные процедуры со стороны Константинополя.

Православие на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители неканонических церквей. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Варфоломею. Ряд авторитетных обозревателей называют вмешательство президента частью его предвыборной кампании.

Экзархи раздора

Константинопольский патриархат 7 сентября официально заявил, что "в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной церкви на Украине", назначил архиепископа Памфильского Даниила из Соединенных Штатов Америки, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий считает, что патриарх Варфоломей не имел права присылать на Украину своих экзархов. "Патриарх не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов, это антиканонично", - сказал ранее Онуфрий в интервью каналу "Интер". По его убеждению, никто не имеет права "ни морального, ни канонического приглашать экзархов".