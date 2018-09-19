Мэр Бруклина: русскоязычная община влияет на культуру всего Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная община в Нью-Йорке, обладающая богатым культурным наследием, оказывает влияние на жизнь всего мегаполиса. Это подчеркнул в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент нью-йоркского района Бруклин Эрик Адамс. По его приглашению в Бруклине с 24 по 27 сентября пройдет юбилейный ХХ Конгресс русской прессы.

Как подчеркнул Адамс, "Бруклин - это американская Москва". "Здесь, в Бруклине, больше всего русскоязычных жителей - более 300 тыс. Всего же их в Нью-Йорке насчитывается более 700 тыс.", - добавил он.

"Русскоязычная община обладает богатым культурным наследием, - продолжил Адамс. - Это касается всего - от кулинарии до танцев и развлечений. Наши школьники узнают много нового, когда учатся и общаются с детьми из городов, где говорят по-русски, и это очень полезный опыт. И многие наши бизнесмены, некоторые из лучших бизнесменов в нашем городе, говорят по-русски".

"Так что развитие связей между нами дает колоссальные возможности. Если вы пройдетесь по улицам района Брайтон-Бич в Бруклине, то почувствуете, будто вы где-то в Москве, где-то в России. Потому что такую энергетику и дух здесь, в Бруклине, передают культура, еда, язык", - заметил Адамс.

Роль народной дипломатии

Отвечая на вопрос, какую роль гуманитарные связи и народная дипломатия могут сыграть в улучшении российско-американских отношений, переживающих сейчас не лучшие времена, Адамс сказал: "Мы не всегда можем контролировать то, что происходит на государственном уровне. Федеральные власти проводят свою политику, но важно, что делают местные власти - Нью-Йорка и Москвы, Бруклина и Санкт-Петербурга".

Президент Бруклина считает, что местные власти должны "развивать связи в то время, как федеральные власти решают, как преодолеть некоторые сложности между государствами". "На местном уровне все мы стремимся к одному и тому же, мы можем учиться друг у друга <...> Пока мы поддерживаем связи в культурной и деловой сферах, а также контакты между молодежью, мы можем не быть скованными государственной политикой в той или иной ее форме", - указал он.

Адамс заверил, что окажет всяческое содействие со стороны властей Бруклина в организации Конгресса русской прессы - важного международного мероприятия, на котором планируется провести дискуссии представителей русской прессы из разных стран мира.