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СМИ: в Токио хотят обсудить с Москвой предложение Путина по мирному договору

Ожидается, что главным пунктом повестки станет вопрос хозяйственной деятельности на южной части Курил

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии прорабатывает возможность организации встречи министра иностранных дел страны Таро Коно с его российским коллегой Сергеем Лавровым во время Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что в первую очередь Коно намерен выяснить реальные намерения российской стороны после предложения президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора в этом году без предварительных условий. Японский министр, как ожидается, изложит позицию Токио по этому документу, а также по территориальному вопросу. В центре внимания возможной встречи - совместная хозяйственная деятельность на южной части Курильских островов.

2 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ожидает встреч с Путиным в ноябре-декабре. По его мнению, они будут очень важными.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоКоно, Таро
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