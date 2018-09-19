Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы. Об этом глава грузинского правительства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News .

"Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет", - указал Бахтадзе. "Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты", - добавил премьер.

Бахтадзе также дал высокую оценку нынешним отношениям между Вашингтоном и Тбилиси, заявив, что "при администрации президента Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности". "Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас", - добавил глава правительства.

При этом, говоря об отношениях с Москвой, Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия будто бы "оккупировала 20% территории" Грузии и "продолжает агрессивную политику" по отношению к этой стране. "К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы", - утверждал он.

Грузия и НАТО

Говоря о вступление Грузии в НАТО, Бахтадзе отметил, что участие страны в альянсе позволит укрепить стабильность на Кавказе, что должно отвечать интересам России.

"Если Грузия присоединится к НАТО, то это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным. Это в наилучшей степени отвечает интересам России", - сказал глава грузинского правительства, отвечая на вопросы на английском языке.

"Хотя наша экономика не является крупной, мы все же тратим более 2% ВВП на военные нужды. Наши отношения и, я бы сказал, дружба с Соединенными Штатами проходит проверку на прочность в сражениях. Мы плечом к плечу боремся с международным терроризмом в Афганистане и Ираке", - отметил также Бахтадзе. Он считает, что Грузия "вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу".

В ноябре 2002 года занимавший на тот момент пост президента Грузии Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию с НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, который в ходе визитов заявлял, что Грузия в конечном счете станет членом НАТО, не называя при этом конкретных сроков.

Между тем, ряд грузинских политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. По их мнению, сохранение нейтралитета будет способствовать решению основных проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии". Как полагает политик, решение этих проблем "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ".