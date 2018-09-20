Порошенко: Украина медленно выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Украина недостаточными темпами внедряет положения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, необходимо выполнить условия документа "от первой до последней буквы". Об этом заявил в четверг в парламенте президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Чтобы двигаться далее, нам нужно от первой до последней буквы выполнить Соглашение об ассоциации. Скорость его реализации пока недостаточная", - признал он.

В связи с этим президент призвал парламент и правительство страны "ускорить темп" в этом вопросе, поскольку Соглашение, по его утверждению, "каждый день показывает свою действенность". Порошенко отметил, что доля украинского экспорта в страны ЕС составляет 42-43%.

1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза.

Согласно отчету правительства Украины за 2017 год, Украина выполнила лишь 41% условий, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.