СМИ: руководство НАТО выступило за мирное урегулирование карабахского конфликта

ТАСС, 20 сентября. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила о важности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сообщает азербайджанское агентство Trend.
"Организация поддерживает работу минской группы ОБСЕ и усилия сторон по поиску мирного варианта урегулирования конфликта", - заявила Готтемюллер, находящаяся с визитом в Баку.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженной стадии конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ, в состав которой, наряду с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией, входят также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.