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Нагорно-карабахский конфликт

СМИ: руководство НАТО выступило за мирное урегулирование карабахского конфликта

Заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер отметила, что организация поддерживает работу минской группы ОБСЕ

ТАСС, 20 сентября. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила о важности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сообщает азербайджанское агентство Trend.

"Организация поддерживает работу минской группы ОБСЕ и усилия сторон по поиску мирного варианта урегулирования конфликта", - заявила Готтемюллер, находящаяся с визитом в Баку.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженной стадии конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ, в состав которой, наряду с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией, входят также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

Теги
АзербайджанАрменияБелоруссияШвецияСШАТурцияГерманияФинляндияИталияРоссияФранцияНагорно-карабахский конфликт
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