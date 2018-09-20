Сотни иностранцев - участников силовой операции в Донбассе митингуют у стен Верховной рады

Как сообщили в столичной полиции, "митингующие предприняли попытку попасть в здание парламента и начали прорывать полицейский кордон, возникла потасовка, во время которой один из участников акции бросил петарду". По данным полиции, в результате беспорядков "сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги".

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен иностранцев - участников силовой операции в Донбассе собрались с утра на митинг у стен Верховной рады, требуя предоставить им возможность упрощенного получения украинского гражданства.

На место происшествия выехала оперативная группа, проводятся следственные действия по установлению виновных. В пресс-службе полиции Киева подчеркнули, что правопорядок в правительственном квартале обеспечивает "достаточное количество полицейских и военных Нацгвардии Украины".

В настоящее время акция протеста, в которой участвуют несколько сотен представителей националистических организаций Украины продолжаются. Они призывают прекратить преследования иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, в связи с чем требуют переговоров с представителями Верховной рады.

Ранее, 17 сентября, радикалы пикетировали Генеральную прокуратуру Украины с требованием объяснить им причины выдачи России Тимура Тумгоева - находившегося в розыске бывшего члена незаконных вооруженных формирований в Ингушетии, который затем участвовал в силовой операции в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины. Националисты пытались прорваться в здание ведомства, в результате столкновений тогда пострадали семь полицейских и один журналист.