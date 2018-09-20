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Ситуация на Корейском полуострове

Эксперт: новый саммит США и КНДР выведет переговоры по корейской проблематике из тупика

Директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая считает, что Дональд Трамп "может проявить политическую волю и заставить переговорщиков пойти хоть на какие-то шаги"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына способна вывести из тупика переговорный процесс по снижению напряженности на Корейском полуострове. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг высказал директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.

"Встреча Трампа и Ким Чен Ына была бы очень полезна, поскольку только в этом случае американский президент может проявить политическую волю и заставить своих переговорщиков пойти хоть на какие-то шаги для того, чтобы вывести переговоры из нынешнего тупика, - отметил эксперт. - Пока односторонние требования к КНДР, даже без намека на взаимные уступки, означают, что диалог намеренно заводится в тупик теми в США, кто не желает никакого смягчения напряженности на Корейском полуострове. Поскольку это снижает возможности Вашингтона по вмешательству и доминированию в этом регионе".

По его мнению, только встреча лидеров США и КНДР позволила бы вернуться к переговорному процессу и налаживанию регионального сотрудничества. "Встречу [Трампа и Ким Чен Ына] будут страшно ругать все демократические комментаторы и оппозиционные американскому президенту СМИ. Однако лишь саммит позволил бы двинуться дальше по пути взаимных уступок для поддержания переговоров, которые очень важны, потому что пока дипломаты говорят, пушки молчат, - напомнил собеседник агентства. - Чем дольше будут тянуться переговоры, пусть даже безо всякого результата, тем дольше продлится пауза в напряженности на Корейском полуострове, тем глубже укоренится стабильность".

Кроме того, добавил он, это также позволит "Северу и Югу наладить взаимодействие, может быть, и Россия с Китаем смогут развивать сотрудничество с КНДР". "Все это укрепляет стабильность. Это как раз те процессы на Корейском полуострове, которые мы давно хотели бы видеть", - подчеркнул востоковед.

Миролюбием ли едины США

Он также остановился на заявлении госсекретаря США Майка Помпео, высоко оценившего результаты встречи Ким Чен Ына с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в ходе состоявшегося 18-20 сентября пятого в истории и третьего в текущем году межкорейского саммита. В документе среди прочего говорится, что Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении формата отношений между США и КНДР. Там же Помпео пригласил главу МИД КНДР Ли Ён Хо встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается двусторонних встреч представителей США и КНДР, то с одной стороны, это - позитивная тенденция. Во всяком случае, американцы вынуждены показать, что они принимают во внимание договоренности в Пхеньяне между Республикой Корея и КНДР, в том числе обещания Северной Кореи насчет мер по уничтожению ядерных и ракетных объектов, - считает аналитик. - Хотя на мой взгляд, это в большей степени является демонстрацией доброжелательности и миролюбия".

"На самом деле американцы будут продолжать требовать от северокорейцев невыполнимого - декларировать свою ядерную программу. Не удивлюсь, если все эти миролюбивые заявления Помпео нужны только для демонстрации США способности вести диалог", - сказал Толорая.

По его словам, "Ли Ён Хо - это не тот человек, с которым следует говорить о денуклеаризации и нераспространении". "Глава МИД КНДР не занимается этими вопросами, которые американцы стараются ставить во главу угла. Встречаться для значимого диалога нужно не с Ли Ён Хо, а с соответствующими инстанциями Северной Кореи, так что больше эта встреча нужна лишь для демонстрации того, какими "миролюбивыми" являются США", - отметил эксперт.

Давление на КНДР

Касаясь блокирования США доклада экспертов комитета 1718 Совета Безопасности ООН по выполнению санкций против Пхеньяна, он указал, что эта ситуация давно назревала. "Американцы хотят его [комитет] использовать для проведения своей линии в санкционном давлении на Северную Корею, несмотря на все разговоры о переговорном процессе дипломатии, - заметил собеседник. - В целом американская политика исходит из того, что КНДР надо додавливать".

По его словам, решение об усилении санкций и давления на Пхеньян было принято после того, как санкционный курс был объявлен центром американской политики. "Вашингтон ревностно следит за тем, как соблюдаются не только санкции СБ ООН, но и их собственные. Американцы штрафуют те компании и страны-союзники, которые имеют какие-либо отношения с КНДР, - напомнил востоковед. - Стратегическим курсом для американской политики на Корейском полуострове является усиление не просто санкций, а экономическая война, которая ведется против КНДР".

"Когда российская сторона пытается соблюдать объективность в этом вопросе [санкций], старается добиться того, чтобы они не наносили ущерб населению, чтобы санкции были оправданы тем, что их целью является изменение политики Северной Кореи, хотя это смешная цель, США очень раздражаются, - подчеркнул аналитик. - Американцы преследуют совершенно другую цель - экономическую деградацию КНДР".

Поэтому, убежден он, в комитете 1718 СБ ООН давно разгораются конфликты по поводу того, что именно "считать нарушениями санкций и какие свидетельства для этого нужны". "Сейчас конфликт вырвался наружу. Поскольку даже выводы американских экспертов комитета, подписавших доклад, не устроили руководство миссии постпредства ООН, которому нужна констатация фактов нарушения и требований наказания России и Китая, а также усиления давления на КНДР", - отметил Толорая.

Экономический ущерб

"США ставят в центр своей политики, в том числе в отношении России и Китая по отношению к корейскому вопросу, привлечение в свой лагерь стран, воюющих экономически против КНДР, - обратил внимание эксперт. - Нас [Россию] это не устраивает, давно стоило подчеркнуть нашу принципиальную позицию по этому вопросу".

"Считаю, что присоединение России к санкциям в декабре 2017 года было ошибкой. Надо было воздержаться или попытаться их смягчить, - убежден востоковед. - Санкции нарушают наши собственные экономические интересы, в том числе в области привлечения рабочей силы, транзита, несмотря даже на исключение из-под санкций железнодорожного проекта России и КНДР "Хасан - Раджин" [экспорт российского угля через северокорейский порт Раджин прекратился в начале 2018 года]". "Эта война против КНДР наносит ущерб и России, почему мы должны это терпеть?" - сказал аналитик.

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против Пхеньяна в ответ на проведенное 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

Контакты на высшем уровне

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

19 сентября глава Белого дома заявил журналистам, что скоро проведет вторую встречу с лидером КНДР. При этом он не указал даты возможного саммита. На следующий день президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на брифинге по итогам своего визита в Пхеньян также сообщил, что глава КНДР в ближайшем будущем надеется провести новую встречу с президентом США. При этом глава Южной Кореи отметил, что при встрече со своим американским коллегой намерен передать ему послание от лидера КНДР.

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СШАКНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мун Чжэ Ин
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