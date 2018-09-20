СМИ: свыше 5 тыс. боевиков будут выведены из лагеря на границе Сирии и Иордании

ТАСС, 20 сентября. Свыше 5 тыс. членов вооруженной группировки "Лива эль-Карьятейн" покинут лагерь беженцев "Рукбан" на границе Сирии и Иордании. Об этом, как передала в четверг в электронной версии газета Al-Watan, заявил представитель этого оппозиционного формирования Имад Абу Шам.

Он сообщил, что сирийские власти и российские военные дали согласие на вывод боевиков, которые будут перемещены вместе с их семьями на север страны. "Необходимые договоренности по обеспечению безопасного проезда достигнуты со всеми сторонами, и вывод может быть осуществлен в ближайшее время", - отметил Абу Шам.

"Рукбан" расположен поблизости от города Эт-Танф, где находится база военнослужащих США. По сведениям Al-Watan, за выводом боевиков "Лива эль-Карьятейн" может последовать перемещение на север Сирии членов других вооруженных формирований из этого пограничного района.