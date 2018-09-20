В ДНР и ЛНР начинается избирательная кампания

Днем в центре Донецка на площади им. Ленина собрался форум общественных организаций "Будущее Донбасса". На мероприятие пришли порядка 10 тыс. человек, в том числе представители профсоюзов, общественных организаций и движений, руководители министерств и ведомств, депутаты Народного совета, жители республики. Многие из них принесли с собой флаги ДНР.

Эти выборы станут уже вторыми в Донбассе после произошедшего на Украине зимой 2014 года государственного переворота. Не согласившись с политикой новых властей по притеснению русскоязычного населения, жители региона провели весной того же года референдум, по результатам которого было объявлено об образовании Донецкой и Луганской народных республик, а осенью там прошли первые всеобщие выборы.

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам глав и парламентов начинается в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В Донецке и Луганске в четверг одновременно прошли масштабные мероприятия с участием ведущих общественных организаций, на которых нынешние руководители республик подтвердили свое намерение принять участие в предстоящих 11 ноября в ДНР и ЛНР всеобщих выборах.

Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя ДНР.

Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул, что Донецк продолжит курс погибшего 31 августа в результате теракта лидера республики Александра Захарченко. "Мы защищаем выбор, сделанный народом 11 мая 2014 года, - заявил он. - Убийцы Александра Захарченко просчитались. Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути".

Несколькими часами ранее в Луганске прошел пятый общереспубликанский съезд Общественного движения "Мир Луганщине". Мероприятие собрало более 500 делегатов из различных городов и районов республики, которые единогласно поддержали выдвижение и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника первым номером в списке кандидатов в депутаты Народного совета. В начале недели он уже подал в ЦИК ЛНР документы для регистрации в качестве самовыдвиженца и на пост главы республики.

Пасечник, так же как и его донецкий коллега, особо обратил внимание на то, что ЛНР не отступит от выбора, сделанного в 2014 году, и будет и дальше отстаивать свою независимость, строить сильную и свободную республику". Он обозначил основные направления, которые будут реализовываться в республике. Это, по его словам, системное укрепление государственности в ЛНР, развитие экономики, образования, здравоохранения, укрепление силового и социального блока, а также продолжение процесса интеграции с Российской Федерацией.

И.о. главы ЛНР подчеркнул, что "судьбу Донбасса и дальше будут определять его жители, а не кучка заграничных олигархов". "Сегодня от нас с вами зависит, в каком мире и по каким законам будут жить наши дети, какую историю они будут учить. Время перекладывания ответственности закончилось. Инициатива в наших с вами руках", - обратился Пасечник к присутствующим на съезде.

Выборы не противоречат "Минску"

Решение республик о проведении выборов было неоднозначно воспринято в мире. Полпред Украины в контактной группе Леонид Кучма заявил, что это "может поставить крест" на всем минском процессе, а украинский МИД назвал их юридически ничтожными. Позицию Киева поддержали в ЕС. Кроме того, спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы в Минске высказал мнение о том, что выборы в Донбассе "не соответствуют ни букве, ни духу минских соглашений".

Между тем в Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. "Назначенные выборы - это необходимая мера, которая позволит устранить вакуум власти и обеспечит должную управляемость на этой территории. Вакуум власти всегда приводит к возникновению беспорядка и хаоса", - заявил по этому поводу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Он подчеркнул, что в условиях постоянной военной угрозы и экономической блокады только высокая степень самоорганизации и наличие сформированных и действующих органов самоуправления позволяют жителям ДНР и ЛНР нормально жить и работать.

Вопрос выборов, запланированных еще четыре года назад на осень 2018 года, долгое время оставался дискуссионным и в самих республиках. Еще в начале сентября некоторые общественные деятели в ДНР и ЛНР выступали с предложением перенести их. Как отмечали эксперты, причиной было не только стремление дать нынешнему руководству возможность реализовать начатые ими программы социально-экономического развития, но и нежелание "раздражать Запад".

Однако, как сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, после того, как был убит Александр Захарченко, а западные столицы фактически отмолчались, в Донецке это молчание было воспринято как знак согласия Запада с террористическими методами киевского режима. "Естественно, это вызвало возмущение жителей Донбасса. Здесь теперь никто даже слышать не хочет аргументы типа "давайте не раздражать западных партнеров", - отметил Чеснаков в интервью ТАСС.

К тому же, как поясняют в Москве, комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и Народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат. Более того, как напомнил полпред РФ Борис Грызлов, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса. Однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.