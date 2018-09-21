Пентагон: место захоронения двух солдат США эры холодной войны найдено у Владивостока

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести обнаружила в окрестностях Владивостока предполагаемое место захоронения двух американских военнослужащих, погибших в период холодной войны. Об этом сообщил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг.

Он дал высокую оценку деятельности комиссии, в составе которой действуют четыре рабочие группы, занимающиеся Великой Отечественной (Второй мировой) войной, Корейской войной, холодной войной и войной в Афганистане, а также войной во Вьетнаме. Вверенное Маккигу подразделение Пентагона курирует американскую часть комиссии. "Речь идет о чрезвычайно здоровых отношениях, и мы гордимся связью с российской стороной", - подчеркнул Маккиг, который является генерал-майором американских ВВС в отставке. "Сопредседатели комиссии - это отставной генерал ВВС США [Роберт] Фоглсонг и ставший в Афганистане Героем Советского Союза генерал-полковник [Валерий] Востротин", - напомнил Маккиг.

"В прошлом году одним из результатов технических переговоров по холодной войне [в рамках комиссии] стало совместное расследование, завершившееся в мае во Владивостоке. Нас принимали российские сухопутные войска, <...> наша команда в составе десяти человек поехала туда, они расследовали четыре эпизода холодной войны. Очень успешно. В одном случае выяснилось, что действительно найдено изолированное захоронение", - рассказал Маккиг.

"И мы отправляем [туда] поисковую группу, как мне помнится, будущей весной, чтобы произвести раскопки на упомянутом конкретном объекте", - отметил отставной военачальник.

Как он пояснил, речь идет о захоронении "за пределами Владивостока, кажется, в 40 км от Владивостока". Раскрывать обстоятельства гибели погребенных там американских военнослужащих Маккиг не стал. Он лишь уточнил, что, в соответствии с имеющимися у военного ведомства США данными, речь идет об одном военнослужащем ВВС и одном - ВМС. "Насколько я понимаю, [там похоронены] один военнослужащий ВМС и один - ВВС", - поведал Маккиг.

Комиссия была создана 26 лет назад по решению президентов Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего. В августе в Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров комиссии, который провела группа по войне в Корее с участием в том числе начальника Центрального архива Министерства обороны России Игоря Пермякова. Он заявил ТАСС по итогам консультаций, что Москва обсуждала с Вашингтоном возможность использования материалов из военных архивов США для развития интернет-порталов "Подвиг народа" и "Память народа", посвященных Великой Отечественной войне, а также передала информацию о двух американских военных летчиках, сбитых в годы войны на Корейском полуострове.