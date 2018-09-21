В МИД Ирана заявили, что Тегеран никогда не запрашивал встречу с Трампом

ТАСС, 21 сентября. Тегеран никогда не запрашивал Вашингтон о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Бахрам Гасеми.
"Мы в очередной раз повторяем, Иран никогда не запрашивал встречу с Дональдом Трампом", - приводит его слова агентство Tasnim.
Дипломат добавил, что "противоположные по смыслу заявления некоторых СМИ не соответствуют действительности, и Тегеран расценивает их, как намеренные вбросы определенных заинтересованных сил".
В четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп примет решение о том, проводить ли встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на следующей неделе в случае поступления соответствующего запроса с его стороны. Ранее президент Ирана Хасан Роухани подтвердил, что в конце сентября отправится в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.
73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе. Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.