Трамп хочет, чтобы материалы о вмешательстве в выборы в США рассекретили как можно скорее

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что перед преданием огласке документации минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки касательно приписываемого России вмешательства в выборы дал указание генеральному инспектору министерства юстиции провести анализ данных сведений и рассчитывает, что вскоре они будут опубликованы.

"Я встретился с [представителями] минюста по поводу рассекречивания различных неотредактированных документов. Они дали согласие на публикацию, однако отметили, что такой шаг может негативно повлиять на расследование вокруг РФ. К тому же мои ключевые соратники просили не публиковать их", - указал президент в пятницу в Twitter.

По его словам, он попросил "генерального инспектора [минюста] изучить данные документы в ускоренном порядке". "Я рассчитываю, что он будет действовать быстро (равно как и с другими вещами, которые он рассматривает). В конце концов я всегда могу рассекретить [документы по делу РФ], если сочту нужным. Для меня - да и для всех - очень важна скорость!" - добавил Трамп.

О каких документах речь

Как указывалось в распространенном в понедельник пресс- релизе Белого дома, президент Трамп распорядился рассекретить документацию минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки касательно приписываемого России вмешательства в выборы. Речь идет о материалах экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника минюста США Брюса Ора. Кроме того, должны быть опубликованы поданные в суд в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) документы по поводу бывшего советника по вопросам внешней политики в предвыборной кампании Трампа Картера Пейджа, все отчеты ФБР по интервью с Брюсом Ором в связи с российским расследованием, а также все отчеты ФБР, связанные с запросами Картера Пейджа в FISA.

Трамп не раз обвинял сотрудников ФБР и министерства юстиции в необоснованных действиях в ходе расследования приписываемого РФ вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Кроме того, он неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Глава Белого дома называет это примером "политической охоты на ведьм". Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Телекомпания NBC на этой неделе сообщила со ссылкой на нескольких сотрудников разведслужб США, что данные материалы могут нанести спецслужбам серьезный ущерб и поставить под угрозу источники разведки. В связи с этим они выразили надежду на то, что Белый дом даст согласие на тщательный анализ документов перед рассекречиванием. В частном порядке они выразили недовольство тем, что администрация Трампа и ее союзники в Конгрессе США пытаются использовать рассекреченную информацию в собственных политических целях.