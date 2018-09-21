Президент Республики Сербской заявил о деградации Дейтонских соглашений

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Дейтонские мирные соглашения деградировали из-за постоянного вмешательства извне. Такое мнение высказал в пятницу президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, выступая на торжественной церемонии открытия памятной мемориальной доски на русско-сербском храме вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Многочисленные вмешательства, которые производили разные высокие представители за последние 20 лет, привели к деградации Дейтонских соглашений, отняли наши права и обязанности. Республика Сербская 20 лет упорно борется за свой статус, предусмотренный мирным соглашением. Тот уровень цинизма, с которым все осуществлялось, не остался без внимания России. Вы упорно, как страна приверженная международному праву, указывали на нарушения, и я хочу вас поблагодарить за это", - цитирует слова Додика национальное телевидение республики.

Лидер сербов Боснии и Герцеговины также поблагодарил Россию за то, что ее представитель при ООН на каждом заседании, посвященном Боснии и Герцеговине, защищал права сербского народа.

Дейтонские соглашения (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, БиГ) - договор о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положивший конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Согласован 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписан 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийцев Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Его неотъемлемой частью являются 11 приложений. Важнейшие из них касаются вопросов территориального и государственного устройства БиГ, имплементации мирного урегулирования, в котором прописаны положения, касающиеся учреждения поста Высокого представителя, а также военных аспектов урегулирования этнического конфликта.

Сотрудничество с "Газпромом"

Республика Сербская сотрудничает с "Газпромом" и заинтересована в увеличении этого взаимодействия, добавил Додик.

"Сегодня мы на определенном уровне сотрудничаем с "Газпромом", хотели бы увеличить наше взаимодействие", - сказал Додик.

Он также напомнил, что не так давно Москва и Баня-Лука подписали соглашение о строительстве завода по сжижению природного газа. "Очень рады, что этот вопрос движется вперед", - подчеркнул он.