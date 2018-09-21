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Климкин заявил о необходимости продлить переходный период закона "Об образовании"

Министр иностранных дел Украины также предложил Венгрии работать "вместе на Закарпатье" и "найти взаимопонимание"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переходный период закона "Об образовании" необходимо продолжить дольше, чем до 2023 года.

"Нам самим нужно решить вопросы, связанные с реализацией этого закона [об образовании]. Для этого нам два года недостаточно, мы должны увеличить этот переходный период, но использовать его для того, чтобы закон заработал", - заявил он в пятницу в эфире радио "Новое время".

Он также предложил Венгрии работать "вместе на Закарпатье" и "найти взаимопонимание". "То, что вы там делаете на Закарпатье - хорошо, но давайте делать это вместе, под контролем с нашей стороны", - предложил министр.

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особенно обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет для нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местная венгерская община. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

В связи с этим Киев был вынужден продлить срок вступления в силу языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, как это предусмотрено рекомендациями Венецианской комиссии.

Теги
УкраинаВенгрияКризис на УкраинеКлимкин, Павел АнатольевичСитуация вокруг закона об образовании на Украине
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