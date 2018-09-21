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Климкин признал риск отделения Закарпатья от Украины

Министр иностранных дел страны также отметил, что "риски есть и в других регионах, где есть нацменьшинства"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал существование риска отделения Закарпатья и других регионов, где проживают нацменьшинства, от Украины.

"Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов для нас. Мы должны это учесть, иначе создадим ситуацию, которая будет стоить многого", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента радио "Новое время", может ли Закарпатье повторить судьбу Донбасса.

Климкин также отметил, что "риски есть и в других регионах, где есть нацменьшинства - румынская, болгарская общины".

По словам министра, если украинская власть ничего не будет делать, то дорого за это заплатит. При этом, добавил он, проблемы в этих регионах "только деньгами не решить".

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УкраинаКлимкин, Павел Анатольевич
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