В Пентагоне сдержанно отреагировали на военные учения Ирана в районе Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты осведомлены о проведении Вооруженными силами Ирана военных учений в районе Ормузского пролива и продолжат обеспечение свободы судоходства и перемещения товаров по международным морским путям. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих.
"Мы осведомлены об иранских учениях в районе Персидского залива. США и их партнеры продолжат обеспечивать и содействовать безопасности и стабильности в регионе. Мы продолжим работу совместно с нашими партнерами, чтобы обеспечить свободу судоходства и беспрепятственное перемещение товаров по международным морским путям, а также добиваться того, чтобы все стороны придерживались обычаев, законов и норм международного права", - сказала она.
Вооруженные силы Ирана в пятницу начали военные учения в районе Ормузского пролива, через который проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива. В них задействованы девять самолетов F-4, шесть Су-22, четыре Tucano и три Як-12, а также несколько военных вертолетов. В маневрах принимают участие как обычные армейские подразделения, так и представители Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). По информации агентства IRNA, район проведения учений включает Персидский и Оманский заливы, маневры приурочены к неделе Священной обороны, которая проходит в Иране с 21 по 27 сентября.
Представители иранской стороны неоднократно угрожали перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальными интересам Тегерана. В частности, КСИР в начале июля сообщил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. В конце августа начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери заявил, что вооруженные силы зарубежных стран столкнутся с противодействием Ирана, если не будут соблюдать международное законодательство в районе Ормузского пролива.