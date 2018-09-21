Центризбирком ЛНР зарегистрировал заявки от восьми кандидатов на выборы главы республики

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Восемь человек подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провозглашенной Луганской народной республики для участия в выборах 11 ноября на пост главы ЛНР. Об этом говорится в документе Центризберкома, опубликованном в пятницу агентством Луганскинформцентр.
"ЦИК ЛНР информирует избирателей о принятии в установленный период с 14 сентября 2018 по 21 сентября 2018 года в ЦИК ЛНР письменных уведомлений о самовыдвижении граждан в качестве кандидатов на должность главы ЛНР на предстоящих 11 ноября 2018 года в республике выборах", - сказано в документе.
Среди кандидатов - исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, директор Луганского ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонид Держак, начальник управления спорта и молодежи в министерстве культуры Роман Алексин, директор городского коммунального предприятия электросетей наружного освещения "Горсовет" Владимир Родионов, научный сотрудник "Перевальского районного исторического музея", а также председатели профсоюзных организаций ЛНР Наталья Сергун, Олег Коваль и Юрий Ряплов.
Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. 6 сентября депутаты Народного совета ЛНР внесли изменения во временный основной закон, переименовав его в конституцию Луганской народной республики и продлив полномочия главы ЛНР и парламентариев с четырех до пяти лет. Эти изменения вступят в силу сразу же после выборов.
В Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ Борис Грызлов, комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат. Более того, как напомнил полпред РФ, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса, однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.