Помпео: США не видят пока оснований для переговоров с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не видит пока оснований для вступления в переговоры с Ираном. Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в пятницу в интервью телеканалу MSNBC.
"Мы ясно заявляли, что смена государственного строя не является составной частью политики президента Трампа", - подчеркнул Помпео, отвечая на вопрос, допускает ли администрация президента США мягкую или же реальную смену власти в Тегеране. "Мы открыто говорили, чего ожидаем от Ирана. Как насчет того, чтобы прекратить запускать ракеты по Эр-Рияду, вооружать [движение] "Хезболлах", прекратить являться крупнейшим в мире государством, спонсирующим терроризм. Это простые требования, которые мы предъявляем любой стране мира, включая Иран", - заявил госсекретарь.
"Когда исламский режим осуществит эти изменения, мы будем счастливы провести с ним переговоры, о чем и заявлял президент Трамп. Но мы не видим признаков того, что Иран сдает назад", - добавил Помпео.
США и их союзники ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в дела других государств, финансировании и снабжении оружием террористических группировок. Вашингтон заявлял о готовности оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести как можно более жесткий режим санкций, если Иран не изменит политический курс. 13 марта Трамп принял решение продлить на один год санкции против Тегерана, введенные в связи с разработкой им баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.
Иран с 1990-х годов развивает собственную ракетную программу. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении развития ракетной отрасли, мотивирую это тем, что у соперников страны в регионе баллистические ракеты приняты на вооружение.