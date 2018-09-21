NYT: замглавы минюста США говорил о тайной записи разговоров с Трампом и его смещении

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн намекал на то, что он тайно записывал беседы с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти за профессиональную непригодность. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The New York Times.

Застигнут врасплох

По ее данным, упомянутые выше события имели место весной 2017 года, когда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В то время Розенстайн был только назначен и невольно сыграл ведущую роль в отставке Коми, подготовив отчет о том, какие упущения и недоработки были совершены главой ФБР при расследовании случаев использования Хиллари Клинтон личного сервера для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США. Решение президента сослаться на отчет в указе об увольнении Коми застигло замминистра юстиции врасплох, побудив его начать оправдываться перед подчиненными, поясняет газета.

По данным издания, Розенстайн находился в состоянии паники. Он упоминал возможность тайной записи разговоров с Трампом и смещения его с поста главы государства на основании 25-й поправки к конституции страны во время встреч и бесед с должностными лицами минюста и ФБР. Предложения замминистра так и не воплотились в жизнь. Газета также не знает достоверно, насколько далеко он готов был пойти, чтобы добиться задуманного.

Розенстайн оспорил статью

Сам Розенстайн, к которому издание обратилось за разъяснениями, оспорил публикацию. "Материал The New York Times неточный и по существу некорректный", - приводит газета заявление замминистра юстиции. "Я не буду в дальнейшем комментировать истории, основанные на данных анонимных источников, которые очевидно пристрастны к министерству и продвигают свою собственную повестку. Позвольте мне, однако, выразиться ясно: мой личный опыт общения с президентом не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку", - добавил он.

Как пишет газета, минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признает, что замминистра действительно упоминал об этом, но выражался саркастически.

Источники газеты, однако, утверждают, что Розенстайн весной прошлого года говорил вполне серьезно. Более того, он предлагал, чтобы кандидаты на вакантный на тот момент пост директора ФБР страховались на случай непредвиденных неприятностей и тайно фиксировали на пленку свои беседы с Трампом.

Коми и мемуары

В мае прошлого года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой.

Экс-глава ФБР не скрывал, что втайне от главы Белого дома записывал свои впечатления от встреч с ним и делился записями с журналистом. Коми написал мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", вышедшую в свет в апреле. Автор в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США, называет его человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом". Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.

Президент США в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.

Известно, что министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от участия в расследовании приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. В итоге куратором расследования стал Розенстайн.