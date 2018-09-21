В Румынии предъявлены обвинения руководителям жандармерии по делу о разгоне акции протеста

БУХАРЕСТ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Румынии предъявила в пятницу обвинения трем руководителям жандармерии и государственному секретарю МВД по делу о разгоне силами правопорядка антиправительственной манифестации 10 августа.

"Приказ о вмешательстве с целью очистки площади был издан с нарушением закона "Об организации и проведении общественных собраний", а также закона "Об организации и функционировании жандармерии", - указывается в сообщении Генеральной прокуратуры. "Созданная видимость законности позволила силам жандармерии использовать имеющиеся в ее распоряжении средства для выдворения протестующих с площади Виктории с агрессивностью, которая не была оправдана оперативной ситуацией и реальными потребностями задержания возмутителей спокойствия, - подчеркивается в заявлении. - Применение силы не было постепенным, средства применялись в том числе против детей, нанесен ущерб здоровью большого количества участников протеста". По данным Генеральной прокуратуры, 770 человек, пострадавших от действий жандармов, подали жалобы.

10 августа в румынской столице прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они обвиняли правящую в стране коалицию (в составе Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ) и образованный ей кабинет министров в коррупции и проведении судебной реформы, которая позволяет коррумпированным политикам уйти от ответственности. После неоднократных столкновений манифестантов с жандармами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета.

После этого в Румынии развернулась ожесточенная полемика между правящей коалицией и оппозицией о правомочности действий жандармов. Представители СДП обвиняют оппозицию и президента в организации беспорядков во время манифестации с целью свержения законного правительства, тогда как оппозиция утверждает, что беспорядки были устроены СДП, чтобы положить конец уличным протестам.