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Помпео: США планируют наращивать давление на руководство Венесуэлы

Госсекретарь США считает, что власти Венесуэлы действуют вопреки интересам народа страны

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен в ближайшее время принять меры против руководства Венесуэлы. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Думаю, в ближайшие дни вы увидите серию шагов с целью дальнейшего наращивания давления на людей в венесуэльском руководстве, которые действуют вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал госсекретарь. "Мы намерены гарантировать, что народ Венесуэлы может высказывать свое мнение", - добавил Помпео. Он не уточнил, идет ли речь о новых санкциях в отношении властей Венесуэлы и, в частности, президента этой страны Николаса Мадуро.

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи пострадали, свыше 5 тыс. человек были арестованы. Поводом для демонстраций послужили решения Верховного суда, расширившие полномочия Мадуро и ограничившие функции парламента, находящегося под контролем политических противников президента.

20 мая 2018 года Мадуро был переизбран на высший государственный пост. Крупнейшие оппозиционные партии республики не участвовали в голосовании. После выборов США, некоторые государства Латинской Америки и ряд других стран объявили, что не признают итоги голосования.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПомпео, Майкл (Майк)
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