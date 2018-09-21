Помпео: США планируют наращивать давление на руководство Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен в ближайшее время принять меры против руководства Венесуэлы. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Думаю, в ближайшие дни вы увидите серию шагов с целью дальнейшего наращивания давления на людей в венесуэльском руководстве, которые действуют вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал госсекретарь. "Мы намерены гарантировать, что народ Венесуэлы может высказывать свое мнение", - добавил Помпео. Он не уточнил, идет ли речь о новых санкциях в отношении властей Венесуэлы и, в частности, президента этой страны Николаса Мадуро.
В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи пострадали, свыше 5 тыс. человек были арестованы. Поводом для демонстраций послужили решения Верховного суда, расширившие полномочия Мадуро и ограничившие функции парламента, находящегося под контролем политических противников президента.
20 мая 2018 года Мадуро был переизбран на высший государственный пост. Крупнейшие оппозиционные партии республики не участвовали в голосовании. После выборов США, некоторые государства Латинской Америки и ряд других стран объявили, что не признают итоги голосования.