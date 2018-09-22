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Военные США и Канады утверждают, что заметили четыре самолета РФ к северу от Аляски

В Пентагоне заявили что российские самолеты-разведчики ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Американские и канадские военные утверждают, что зафиксировали четыре разведывательных самолета РФ, которые в пятницу проследовали к северу от Аляски. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Как отмечается в документе, речь идет о "двух группах по два российских морских разведывательных самолета", которые вошли 21 сентября в зону, где НОРАД осуществляет наблюдение. "Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве к северу от Аляски и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - отметили военные.

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