Военные США и Канады утверждают, что заметили четыре самолета РФ к северу от Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Американские и канадские военные утверждают, что зафиксировали четыре разведывательных самолета РФ, которые в пятницу проследовали к северу от Аляски. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Как отмечается в документе, речь идет о "двух группах по два российских морских разведывательных самолета", которые вошли 21 сентября в зону, где НОРАД осуществляет наблюдение. "Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве к северу от Аляски и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", - отметили военные.