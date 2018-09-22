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Ситуация на Корейском полуострове

Канада направит самолет и корабль для патрулирования акватории близ КНДР

Отмечается, что это поможет в предотвращении возможных поставок в КНДР по морю, например, нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Канада приняла решение возобновить патрулирование акватории рядом с Корейским полуостровом для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом в субботу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

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"Мы сегодня сообщаем, что Канада возобновляет участие в скоординированной международной инициативе по обеспечению соблюдения санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи", - сказала она. Министр уточнила, что патрульный самолет, а также военный корабль HMCS Calgary будут направлены в эту зону для предотвращения возможных поставок в КНДР по морю, например, нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН.

Фриланд подчеркнула, что "Канада твердо привержена делу обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове" и пока выступает за сохранение санкций, наложенных СБ ООН на Пхеньян.

В марте текущего года канадская субмарина занималась патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В задачи лодки, в частности, входило слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также незаметное фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше.

Теги
КанадаКНДРСитуация на Корейском полуостровеФриланд, Христя
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