В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из минометов село Ленинское

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в субботу вечером открыли минометный огонь по селу Ленинское Новоазовского района провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Армия Украины в 17:15 обстреляла из минометов село Ленинское на юге республики. Было выпущено 10 мин калибром 120 мм", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Под обстрел также попало село Дзержинское. По данным Якубова, в обоих случаях огонь велся из подконтрольного Киеву села Водяное.

Очередная договоренность о режиме прекращения огня и установлении "школьного перемирия" с полуночи 29 августа была достигнута участниками контактной группы на встрече в Минске. Однако, как сообщили в ДНР, украинские силовики нарушили ее спустя три часа после вступления в силу, обстреляв окрестности Горловки. С начала конфликта в Донбассе стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня, наиболее успешным стало перемирие в 2016 году, когда режим тишины продержался в течение шести недель.