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Помпео исключил, что в администрации США могут обсуждать идею отстранения Трампа от власти

Ранее The New York Times сообщила, что первый замминистра юстиции Род Розенстайн упоминал возможность смещения Дональда Трампа с поста главы государства по причине профессиональной непригодности

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео исключил, что кто-либо в американской администрации рассматривает возможность того, чтобы добиваться отстранения главы Белого дома Дональда Трампа от власти за профессиональную непригодность. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого опубликованы в субботу.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники, первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн ранее якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти.

Отвечая на вопрос ведущего Fox News, рассматривает ли кто-либо в команде президента возможность записывать его разговоры или же обсуждает попытки отстранить его от власти, Помпео сказал: "Нет, даже близко".

Госсекретарю также было предложено прокомментировать утверждения, содержащиеся в статье The New York Times, однако он отказался это делать. "Со своего первого дня работы в этой администрации я был предельно ясен: если вы не можете работать на эту команду, если вы не поддерживаете ее миссию, то тогда, наверное, вам следует заняться чем-то еще", - указал Помпео.

Как утверждала в своем материале The New York Times, Розенстайн в прошлом году упоминал возможность тайной записи разговоров с Трампом и смещения его с поста главы государства на основании 25-й поправки конституции США, то есть по причине профессиональной непригодности.

При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признает, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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