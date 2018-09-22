CNN: женщина, обвинившая Кавано в домогательствах, согласилась дать показания в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Американка Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано, согласилась принять участие в слушаниях в Конгрессе на следующей неделе и дать соответствующие показания. Об этом сообщили в субботу ее адвокаты.

Ранее представители юридического комитета Сената Конгресса США объявили, что на следующей неделе пройдут открытые слушания, посвященные данным обвинениям. На них, как ожидалось, выступят Кавано и Форд. Однако впоследствии адвокаты женщины направили письмо в указанный комитет, заявив, что она не готова выступить на слушаниях под присягой до тех пор, пока ФБР не проведет расследование в связи с утверждениями о домогательствах.

Сенаторы заявили, что все равно намерены провести слушания, однако предоставили Форд отсрочку. Как сообщили адвокаты женщины, она в итоге ответила согласием. Форд "в ответ на запрос комитета согласилась представить на следующей неделе сведения из первых рук, касающиеся сексуального насилия со стороны Бретта Кавано", говорится в направленном в Конгресс заявлении защитников, которое приводит телеканал CNN.

В какой день пройдут слушания, пока не ясно. По данным телеканала Fox News, защита Форд настаивает на следующем четверге, в то время как сенаторы предлагают среду. При этом адвокаты Форд заявили, что их клиентка недовольна рядом условий, которые поставили перед ней законодатели, и намеревается в ближайшее время обсудить конкретные детали предстоящих слушаний.

Обвинения в адрес Кавано

Ранее Форд публично выступила с утверждением, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в Мэриленде. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду, утверждает женщина.

По ее словам, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. Форд отметила, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, где проходила вечеринка. Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе США велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.