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Кризис в Сирии

Представитель Могерини: ЕС поможет восстановить Сирию только при политическом переходе

Евросоюз проведет 26 сентября встречу по Сирии в контексте продолжения брюссельских конференций "Будущее Сирии и региона", добавил также собеседник агентства

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Евросоюз будет оказывать поддержку восстановлению Сирии только при обеспечении инклюзивного политического перехода. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини в преддверии ее участия в неделе высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.

"Евросоюз будет готов оказать поддержку восстановлению Сирии, только когда страна твердо встанет на путь всеобъемлющего, инклюзивного и подлинного политического перехода на основе резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике", - сказал он.

Дипломат также сообщил, что Евросоюз проведет 26 сентября на полях ГА ООН встречу по Сирии в контексте продолжения брюссельских конференций "Будущее Сирии и региона".

Ранее в интервью ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что в организуемой Евросоюзом встрече по Сирии может принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

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СирияРоссияКризис в СирииМогерини, ФедерикаНебензя, Василий АлексеевичЛавров, Олег Леонидович
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