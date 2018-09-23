Представитель Могерини: ЕС поможет восстановить Сирию только при политическом переходе

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Евросоюз будет оказывать поддержку восстановлению Сирии только при обеспечении инклюзивного политического перехода. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини в преддверии ее участия в неделе высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН.
"Евросоюз будет готов оказать поддержку восстановлению Сирии, только когда страна твердо встанет на путь всеобъемлющего, инклюзивного и подлинного политического перехода на основе резолюции СБ ООН 2254 и женевского коммюнике", - сказал он.
Дипломат также сообщил, что Евросоюз проведет 26 сентября на полях ГА ООН встречу по Сирии в контексте продолжения брюссельских конференций "Будущее Сирии и региона".
Ранее в интервью ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что в организуемой Евросоюзом встрече по Сирии может принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.