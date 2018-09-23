Хейли заявила, что США не стремятся к свержению властей Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к смене власти в Иране или любой другой стране. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

Ведущий попросил ее прокомментировать высказывания адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Тот в субботу утверждал, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, работают и в итоге приведут к революции, результатом которой станет свержение нынешних иранских властей. В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "американцы никогда не достигнут своих целей".

"Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране или где-либо еще", - отметила Хейли. "Мы стремимся защитить американцев и наших союзников", - сказала она, в очередной раз обвинив Иран в поддержке терроризма. По ее словам, президент США ясно дал понять, что Иран является "плохим игроком" на международной арене.

"Экономика Ирана обрушилась из-за того, что президент [Трамп] отказался от соглашения [по ядерной программе Тегерана]", - добавила она, утверждав, что Тегеран находится "в отчаянии", в связи с чем, в частности, прибегает к антиамериканской риторике.

Хейли также отвергла обвинения президента Ирана Хасана Роухани, который заявил, что за произошедшим в субботу терактом во время военного парада в иранском городе Ахваз стояли силы, которых поддерживают США. "Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки", - подчеркнула постпред. "Он [Роухани] может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало", - сказала Хейли, обратив внимание на проходящие в Иране акции протеста.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной, не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).