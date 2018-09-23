Хейли: в Сирии не применяют химическое оружие благодаря угрозам Трампа

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональд Трампа принять ответные меры возымели действие. С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

По ее словам, США хотят убедиться, что в Сирии "не используется химическое оружие". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ, ответственность за которые возложили на Дамаск.

"Два раза нам бросали вызов в связи с этим, и два раза мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах [в Сирии]... не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры", - отметила постпред.

Как заявила Хейли, США в Сирии также ставят себе целью "сокращение влияния Ирана" и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Нам еще нужно немного поработать для сокращения [влияния Ирана]. По поводу разгрома ИГ - мы почти у цели, и это, конечно, будет победой", - считает дипломат.

18 сентября на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что боевики и активисты организации "Белые каски" продолжают готовить провокацию с химическим оружием в зоне деэскалации в Идлибе.