Постпред США при ООН заявила, что Европа прекращает вести бизнес с Ираном

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Европейские страны повсеместно прекращают вести предпринимательскую деятельность с Ираном. С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

"Европе необходимо принять решение, и я думаю, что это решение уже принято. Если посмотреть [на текущую ситуацию], они повсеместно прекращают [вести] бизнес с Ираном. Мы примем решение в отношении того, будут ли введены в их отношении исключения [из-под действия санкций] или нет, но я скажу вам прямо сейчас, мы будем очень жесткими по отношению к Ирану и не дадим ему никаких поблажек", - отметила дипломат.

Хейли пояснила, что США вводят санкции против Тегерана в связи с тем, что "сотни миллиардов долларов направлялись в Иран, а взамен они проводили испытания баллистических ракет, продавали оружие террористам, в целом продолжали поддерживать терроризм". "Мы не собираемся позволять им [Ирану] получать финансовые средства, чтобы продолжать создавать ядерное оружие, - заключила Хейли. - И поэтому мы будем продолжать занимать жесткую позицию по отношению к ним".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.