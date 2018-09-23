Помпео: США и КНДР обсуждают конкретные объекты и вооружения в контексте денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и КНДР обсуждают на переговорах вопросы, касающиеся конкретных объектов и систем вооружений в рамках процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

"Я не хочу вдаваться в подробности проходящих переговоров, но мы обсуждаем конкретные объекты, конкретные системы вооружений. Эти переговоры ведутся, и мы надеемся, что сможем достичь этого результата [денуклеаризации] для всего мира", - отметил Помпео, добавив, что переговоры о денуклеаризации были расширены.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что экономические санкции США не будут сняты до полного ядерного разоружения КНДР.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Помпео также надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся вновь в не столь отдаленном будущем. Об этом Помпео заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

"Президент Трамп в значительной мере подготовлен к тому, чтобы встретиться с председателем Ким Чен Ыном в нужное время, и мы надеемся, что это произойдет в не столь отдаленном будущем", - отметил он. Ранее Помпео выражал надежду, что ему самому предоставится шанс нанести визит в Пхеньян для подготовки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Говоря об отношениях с КНДР, Помпео также утверждал, что США удалось снизить напряженность на Корейском полуострове, начав с Пхеньяном переговоры о денуклеаризации. "Они прекратили пуски баллистических ракет и ядерные испытания, и это к лучшему", - сказал госсекретарь, говоря про КНДР.

При этом он отметил, что "предстоит еще долгий путь", прежде чем Ким Чен Ын выполнит "обязательства, которые он взял на себя" перед Трампом, включая полную денуклеаризацию. По словам Помпео, на этом направлении "проводится много работы", и соответствующие переговоры продолжаются. Он также повторил, что до их успешного завершения и достижения поставленных целей экономические санкции в отношении КНДР "останутся в силе".

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.