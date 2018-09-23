Власти Венесуэлы задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро

ТАСС, 23 сентября. Венесуэльские власти задержали еще троих подозреваемых в организации августовского покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каракасе министр связи и информации латиноамериканской страны Хорхе Родригес.
"Утром в субботу, 22 сентября, органами безопасности Венесуэлы был пойман господин Хенриберт Эммануэль Ривас по кличке Морфей, непосредственно участвовавший в неудавшемся покушении на законного президента республики Николаса Мадуро", - сказал Родригес. Помимо Риваса была схвачена его жена Лисбет Эспосито и полковник в отставке Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа. Как отметило Венесуэльское агентство новостей, власти считают Морфея одним из основных организаторов покушения.
Министр Родригес добавил, что в распоряжении следствия появились "многочисленные доказательства", указывающие на причастность оппозиционного депутата парламента Хулио Борхеса к случившемуся. В настоящее время член Национальной ассамблеи находится за границей.
Посольства Колумбии, Мексики и Чили в Каракасе могут быть причастны к оказанию помощи участникам неудавшегося покушения, отметил также Родригес.
"Посольства Колумбии, Чили и Мексики должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение 4 августа 2018 года", - цитирует Родригеса Twitter министерства связи и информации.
По словам министра, дипломатические представительства обязаны назвать своих сотрудников, которые якобы должны были помочь одному из участников покушения по кличке Морфей бежать из страны.
Покушение на Мадуро
Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в Каракасе 4 августа. Она произошла в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.
Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.
Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе, кроме Борхеса, оказался еще один депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуана Рекесенс. Он находится под стражей, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений.