Генпрокурор Украины заявил о возможном возвращении в политику после президентских выборов

ТАСС, 24 сентября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раздумывает над возвращением к политической деятельности после проведения в стране президентских выборов весной 2019 года. Об этом руководитель надзорного ведомства заявил в интервью, показанном в воскресенье в эфире телеканала "1+1".

"Я хочу доработать до завершения президентских выборов, считаю, что это будет гарантией того, что они будут проведены в соответствии с законом и в установленное время, - сказал Луценко. - Как только я все это завершу, в мае, думаю вернуться к политической деятельности".

Ранее Луценко являлся советником и.о. президента Украины Александра Турчинова, позднее был назначен советником президента страны Петра Порошенко, возглавлял фракцию партии "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Полномочия генерального прокурора на Украине длятся пять лет. Верховная рада по предложению президента Украины Петра Порошенко утвердила Луценко на пост руководителя надзорного ведомства 12 мая 2016 года.

Выборы президента и парламента Украины состоятся в конце марта и в конце октября 2019 года.