СМИ: прокуратура Турции санкционировала новые задержания военных по делу FETO

ТАСС, 24 сентября. Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 61 военнослужащего из рядов Сухопутных войск и ВМС республики в рамках продолжающегося расследования в связи с попыткой государственного переворота в 2016 году. Как сообщает в понедельник Анатолийское агентство, они подозреваются в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Среди подозреваемых 18 военных, находящихся на активной службе. В основном это представители младшего офицерского и сержантского состава. Следствие считает, что эти лица регулярно связывались с представителями организации вне армейских структур, так называемыми внутренними имамами FETO.

В настоящее время сотрудники контртеррористического отдела Управления безопасности приступили к задержаниям подозреваемых.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.