Медведчук назвал плевком в сторону Белоруссии предложение перенести переговоры из Минска

"Вместо благодарности белорусскому МИД за то, что он организовывает встречи в Минске, очередной "плевок". Уже "наплевались", испортив отношения с ближайшими соседями - Польшей, Венгрией и Россией", - написал политик в понедельник в Facebook.

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук раскритиковал предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска, которое сделал постпред Киева при ООН Владимир Ельченко в связи с тем, что белорусская делегация в ООН голосует "неправильно".

По словам Медведчука, Киеву, вероятно, удобнее всего было бы вести переговоры по Донбассу "сразу в Вашингтоне (это будет самый короткий путь от получения директивы до ее неукоснительного выполнения)". Однако прежде, чем выдвигать такие идеи, продолжил политик, не мешало бы задаться вопросом, состоится ли тогда диалог. "Прибудут ли туда представители провозглашенных республик Донбасса? Или они на переговорах профнепригодным и ограниченным чиновникам от украинской дипломатии только мешают?" - отметил он.

По мнению лидера движения, украинская дипломатия "легко готова поменять снижение интенсивности боевых действий и обмен удерживаемыми лицами на многочисленные путешествия в теплые края за казенный счет". "А тот факт, что никакой пользы от подобных путешествий не будет, Владимира Ельченко и его шефа Павла Климкина [глава украинского МИД] мало беспокоит", - полагает Медведчук.

На открывшейся 18 сентября сессии Генассамблеи ООН Белоруссия, Казахстан и Россия проголосовали против включения в повестку дня предложенного Киевом пункта о "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". После этого постпред Украины при ООН Владимир Ельченко призвал "сделать серьезные выводы из позиции Белоруссии" и перенести переговорную площадку по конфликту в Донбассе из Минска в какую-то другую столицу. Это предложение поддержала также первый вице-спикер Верховной рады, которая принимает участие в переговорах по Донбассу, Ирина Геращенко.

После начала конфликта на востоке Украины дипломатические переговоры сторон об урегулировании ведутся в рамках Контактной группе в Минске с участием РФ и ОБСЕ, а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и РФ.