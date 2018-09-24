Трамп выразил поддержку кандидату в Верховный суд, несмотря на новые обвинения

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп продолжает поддерживать кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, несмотря на выдвинутые в его адрес новые обвинения в домогательствах, которые якобы имели место более 30 лет назад. Об этом Трамп заявил в понедельник журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит очередная сессия Генеральной Ассамблеи.

"Это самая несправедливая и нечестная вещь, которая только может происходить с кандидатом [в Верховный суд]", - отметил глава государства, говоря на полях сессии ГА ООН. "Я по-прежнему поддерживаю судью Кавано", - добавил Трамп, слова которого приводит телеканал CNN. Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что деяния, приписываемые судье, имели место более тридцати лет назад.

Как сообщил ранее журнал The New Yorker, еще одна женщина обвинила кандидата в Верховный суд США в домогательствах. По данным издания, несколько демократов в Сенате Конгресса приступили к разбирательству в связи с заявлениями Деборы Рамирес. По словам 53-летней женщины, она училась в одно время с Кавано в Йельском университете в 1980-х. Как утверждает Рамирес, Кавано во время одной из вечеринок, проходивших в общежитии учебного заведения, якобы приставал к ней и совершал другие действия неподобающего характера.

Ранее американка Кристин Блейзи Форд также обвинила Кавано в домогательствах.

Представители юридического комитета Сената Конгресса США ранее объявили, что в четверг пройдут открытые слушания, посвященные выдвинутым обвинениям. На них выступят Кавано и Форд. Последняя изначально не хотела участвовать в них в установленные сроки, однако затем все же дала согласие дать показания под присягой на этой неделе.

Ранее Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе США велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.