Фонд Сороса потребовал от ЕСПЧ заставить Венгрию отменить законы о штрафах против НПО

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Фонд американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Венгрии из-за пакета законодательных мер, которые ограничивают работу неправительственных организаций (НПО), оказывающих помощь нелегальным мигрантам. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на руководителя фонда "Открытое общество" Патрика Гаспара.

Общественная организация "Открытое общество" считает, что новые венгерские законы нарушают демократию в Венгрии, поэтому суд должен потребовать их отмены.

В июне этого года Государственное собрание (парламент) Венгрии приняло законопроект "Остановить Сороса", который предусматривает уголовное наказание для организаций, поддерживающих или финансирующих нелегальную иммиграцию. В правительстве Венгрии убеждены, что фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса финансирует деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС. В середине мая "Открытое общество" объявило, что прекращает свою деятельность на территории Венгрии из-за ограничений для неправительственных организаций и переезжает в Берлин.

Новые законы позволили властям Венгрии облагать штрафным налогом общественные и некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и вкладывают эти средства в оказание помощи нелегальным мигрантам и их незаконную транспортировку через государственную границу в страны ЕС. Официальный Будапешт также получил право высылать из страны иностранных сотрудников подобных компаний за незаконную деятельность, если они не будут официально отчитываться о своей работе в государственных ведомствах.

Летом 2017 года в Венгрии уже был принят закон об "иностранных агентах", который обязал НПО раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа. По заявлению Будапешта, закон не влияет на работу НПО, но позволит государству видеть и контролировать деятельность "иностранных агентов".