Глава МИД Турции: договоренности Путина и Эрдогана предотвратили кризис в Идлибе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана способствовала предотвращению кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в понедельник на встрече высокого уровня, посвященной двухлетию со дня принятия Нью-йоркской декларации по проблемам мигрантов и беженцев, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Встреча проходит на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Президенты двух стран предотвратили огромную гуманитарную трагедию в Идлибе, - заявил он. - Мы продемонстрировали, что наряду с решимостью бороться с терроризмом мы можем также обеспечивать защиту гражданских лиц в районах их проживания".
Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.