Помпео рассказал о подготовке новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео полагает, что до конца текущего года посетит Пхеньян для подготовки встречи главы американской администрации Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в понедельник на брифинге для журналистов в гостинице Hilton в Нью-Йорке.

"Полагаю, что поеду в Пхеньян в скором времени, чтобы завершить подготовку встречи лидеров", - сказал Помпео. На уточняющий вопрос, отправится ли он в КНДР до конца текущего года, он ответил утвердительно: "Да, если бог даст, я поеду до конца года". Говоря о встрече Трампа и Ким Чен Ына, Помпео констатировал: "Уверен, это произойдет довольно скоро".

Помпео отказался раскрыть подробности консультаций между сторонами. "Основополагающий принцип остается прежним. Мы ожидаем полной, верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи. И пока этого не произойдет, экономические санкции, санкции, введенные Советом Безопасности ООН, сохранятся", - добавил он, заверив, что Вашингтон не намерен отказываться от данного подхода.

Деэскалация напряженности

Госсекретарь также заявил, что так называемая кампания максимального давления на КНДР, возглавляемая США, привела к деэскалации напряженности на Корейском полуострове, однако пока ослаблять санкционный режим против Пхеньяна Вашингтон не намерен. "Лидерство президента [США Дональда] Трампа вместе с усилиями стран по оказанию максимального давления привели к деэскалации напряженности с Северной Кореей и приблизили нас к конечной цели - полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Помпео.

"Состоявшийся на прошлой неделе саммит президента [Республики Корея] Мун [Чжэ Ина] и лидера КНДР Ким Чен Ына ознаменовал еще один положительный шаг вперед, однако президент [США] остается решительным относительно того, что сейчас не время ослаблять давление [на КНДР]", - отметил госсекретарь, выступая на брифинге. Вместе с Помпео участие в брифинге приняли помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и американский постпред при ООН Никки Хейли.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.