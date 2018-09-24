Роухани: Трамп должен вернуться к СВПД для переговоров с Ираном

ООН, 24 сентября. Президенту США Дональду Трампу следует вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если он намерен вести переговоры с Тегераном. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани на встрече с представителями американских СМИ в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Трамп совершил ряд очень неверных шагов по отношению к Ирану и иранскому народу, - сказал Роухани, имея в виду выход США из СВПД. - Он беспричинно угрожал и угрожает иранскому народу, вмешивается в наши внутренние дела. Поэтому до начала каких-либо переговоров [Трампу] надо исправить эти ошибки". Слова президента Ирана приводит агентство ISNA.

По словам Роухани, Иран останется приверженным положениям СВПД, если другие участники соглашения выполнят свои обязательства. Он отметил, что попытки США лишить Иран права продавать ее нефть "не только нереалистичны, но и могут оказаться очень опасными".

Ограничения на экспорт иранской нефти

Роухани подчеркнул, что США не смогут свести экспорт нефти из Ирана к нулю, несмотря на любые усилия.

"У Соединенных Штатов нет возможности свести экспорт нашей нефти к нулю", - сказал Роухани, слова которого даны в переводе на английский. "Это пустое обещание и угроза, которая не заслуживает доверия", - добавил он. По словам президента, вполне возможно, что Ирану придется столкнуться с "определенным давлением". "Однако Соединенные Штаты, определенно, не достигнут своей цели", - указал он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выхода США из СВПД и остаются верны договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.